Questa mattina a Bologna, un giovane ucraino 20enne è morto, con ogni probabilità colto da un malore, in strada in via Emilia Levante al quartiere Savena. L’allarme è scattato poco dopo le 5:30. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia.



