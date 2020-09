Regala emozioni una platea gremita in ogni ordine di posti (rispettando le normative) come sottolinea l’assessore al centro storico e le attività produttive Massimo Malagoli nei saluti iniziali. Tutto esaurito a Sassuolo per la comicità di Giuseppe Giacobazzi anche lui fermo causa covid dal 23 Febbraio.

Il comico romagnolo non delude le aspettative strappando da subito applausi e risate con un monologo dedicato alle sue estati da bambino e riferimenti all’attualità. Serata ad alto tasso di comicità che ha visto anche alcuni ospiti interagire e condividere il palco con l’artista ravennate(Vincenzo Albano, Alessandro Politi e iMasa). Non solo divertimento e piacere di stare nuovamente assieme in una splendida cornice cittadina, ma anche il sostegno concreto al volontariato tra gli obiettivi dell’evento. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla associazione Amici per la Vita (a favore delle attività di sostegno per persone colpite da malattia grave).

Un secondo riuscitissimo appuntamento (dopo il concerto del Tenore Matteo Macchioni per la GP eventi di Giancleofe Puddu che in collaborazione con la Pro loco cittadina e Radio Bruno riaccende lo spettacolo in una Sassuolo da tutto esaurito.

Claudio Corrado