La pole position e’ “bellissima perche’ l’abbiamo preparata molto bene e gia’ da stamattina mi sentivo alla grande in moto. Nelle libere 4 abbiamo lavorato tanto per la gara, mentre in qualifica ho cercato di guidare pulito per portare un bel risultato a casa”. Cosi’ Maverick Vinales dopo la pole position conquistata nella qualifica di Misano al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino della classe MotoGP, in programma domani su 27 giri del circuito di Misano pari a 114,102 km:

1a fila 1. Maverick Vinales (Esp) Yamaha 1’31″411 alla media di 166.4 Km/h 2. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1’31″723 3. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’31″79

2a fila 4. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1’31″877 5. Jack Miller (Aus) Ducati 1’32″052 6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’32″05

3a fila 7. Alex Rins (Esp) Suzuki 1’32″090 8. Joan Mir (Esp) Suzuki 1’32″102 9. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1’32″18

4a fila 10. Johann Zarco (Fra) Ducati 1’32″21

11. Pol Espargaro (Esp) KTM 1’32″26

12. Miguel Oliveira (Por) KTM 1’32″323