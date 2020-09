Partirà il 15 settembre 2020 la nuova iniziativa della Proloco di Casalgrande che assieme all’amministrazione comunale sta mettendo in campo una serie di iniziative a sostegno del commercio locale. L’iniziativa, rivolta ai soci della Proloco ha come obbiettivo non solo il sostegno al commercio locale ma anche per raccogliere fondi a sostegno di EMA per l’acquisto di una nuova ambulanza. L’iniziativa “COMMERCIO & SOLIDARIETA’” partirà dal 15 settembre 2020 e andrà fino al 6 gennaio 2021 con estrazione prevista il 17 in occasione della Sagra di S’Antonio.

Facendo acquisti nei negozi associati alla Proloco con soli 2€ si potrà acquistare un biglietto che potrà vincere uno dei 10 premi messi in palio con il 1° premio che varrà 1000€ in buoni spesa. L’iniziativa crediamo sia anche un’occasione per dare una mano ad un’associazione che in questo momento più che mai è impegnata nella gestione dell’emergenza sanitaria e che ha necessità continua di sostegno proprio per il grande lavoro che quotidianamente svolge sul territorio non dimenticandoci del nostro commercio locale che ha subito una notevole flessione durante questo periodo di chiusura forzata. Da parte di tutti noi una richiesta a tutti i nostri cittadini per sostenere sia il nostro commercio locale che la nostra EMA!!