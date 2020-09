Sereno o al più poco nuvoloso, per il transito di nubi alte e sottili. Temperature: minime in lieve calo, comprese tra 19°C e 21°C, con valori leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime in lieve aumento, intorno a 29°-31°C con locali punte superiori nei capoluoghi delle pianure interne; tra 26°C e 29°C lungo la costa. Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti a provenire tra nord e nord-est nel corso della giornata. Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo in mattinata.

(Arpae)