Dalle ore 8.00 di lunedì 14 settembre alle ore 20.00 di martedì 15 settembre, è previsto il restringimento stradale di Via Gramsci, all’altezza del civico 56, per lavori. Sarà disposta relativa segnaletica, visibile anche nelle ore notturne.

Altresì, da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre, verranno disposti un senso unico alternato, con il restringimento stradale regolato da movieri o da semaforo mobile, e relativo divieto di sosta con rimozione forzata, in via Don Minzoni e in via Don Mazzolari, per lavori di asfaltatura stradale. Le disposizioni sono valide dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ciascuna giornata di lavori.