Questa mattina il Comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Lomoro ha presenziato alla cerimonia organizzata da Comune di Modena e Lions Club dedicata alla commemorazione dei caduti delle Torri Gemelle. Il momento di raccoglimento innanzi al momumento di Piazza Manzoni è stato sottolineato dal suono della sirena di un mezzo dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia è particolarmente sentita dai Vigili del Fuoco per i 343 vigili di New York che si sono sacrificati nel tentativo di soccorrere le vittime dell’attentato e per i tanti colleghi che nei giorni e mesi successivi hanno riportato gravi danni fisici a causa dei fumi e delle polveri respirate.