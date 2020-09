Charles e Leclerc e Sebastian Vettel si sono piazzati rispettivamente al terzo e al tredicesimo posto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Toscana – Ferrari 1000 che si svolge all’Autodromo del Mugello. I due piloti hanno lavorato seguendo un programma leggermente diverso completando ciascuno 27 giri dei 5.245 metri della pista toscana. Charles e Seb hanno poi completato ulteriori 66 giri (più dei 59 previsti per la gara) nel corso della seconda sessione di prove libere: 27 con il monegasco e 39 con il tedesco.

Doppia bandiera rossa. Sessione quest’ultima sospesa due volte con la bandiera rossa: la prima a causa dell’incidente di Lando Norris (McLaren) e poi in seguito al contatto in curva 1 tra Sergio Perez e Kimi Raikkonen. Le interruzioni hanno condizionato parzialmente il programma dei due piloti della Scuderia che hanno effettuato un solo tentativo di giro da qualifica ottenendo rispettivamente 1’18”400 Leclerc e 1’18”498 Vettel. Il monegasco non è dunque riuscito a migliorare il tempo del mattino. A inizio sessione i piloti avevano invertito il programma con Charles che aveva cominciato il programma di lavoro con gomme Hard e Sebastian che si era invece concentrato sulla valutazione della mescola Medium. Nell’ultima parte del turno, invece, entrambi i piloti hanno provato la vettura in configurazione gara con diverse tipologie di gomme e differenti carichi di carburante.

Programma. Le vetture scenderanno in pista nuovamente alle ore 12 di domani per l’ultima di prove in preparazione delle qualifiche delle ore 15. Il Gran Premio della Toscana – Ferrari 1000 prenderà il via alle 15.10 di domenica 13.