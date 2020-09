Via Clelia, a partire da lunedì 14 settembre e per tutta la durata dei lavori, sarà completamente chiusa al traffico veicolare sin dall’innesto con piazza Martiri Partigiani. La chiusura al traffico si rende necessaria per consentire i lavori di pavimentazione da parte della ditta incaricata. Sarà comunque garantito l’accesso pedonale a via Clelia da piazza Martiri Partigiani.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013