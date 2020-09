Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fidenza.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, si potrà rientrare dalla stessa e proseguire, sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Bologna.



