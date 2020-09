Trasferimento temporaneo per il mercato del sabato di Mirandola. In occasione dell’evento in programma nel secondo finesettimana di settembre 2020, l’appuntamento mercatale si terrà sì regolarmente, ma non in centro storico.

I banchi degli operatori ambulanti saranno collocati come sabato scorso 5 settembre in via Bernardi e via Maestri del lavoro al fine di consentire il regolare svolgimento (comprensivo di tutte le fasi di allestimento), delle “Notte Gialla” previste in centro storico venerdì 11 e sabato 12 settembre). L’Amministrazione comunale di concerto con le associazioni imprenditoriali, ha pertanto individuato, ritenendola idonea, la zona in questione in quanto sufficientemente ampia, facilmente fruibile e raggiungibile sia parte degli operatori che dei cittadini.

La disposizione dei banchi anche in questa occasione avverrà secondo le disposizioni indicate in materia di contenimento e contrasto del Covid-19. Poche e semplici invece le regole a cui sono tenuti i fruitori del mercato: non avere febbre o sintomi influenzali e non essere stati a contatto con persone positive al Covid. Inoltre, sarà: fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone; obbligatorio indossare sempre la mascherina protettiva; vietato toccare i prodotti alimentari esposti, pure se si indossano guanti protettivi. Per quanto riguarda gli altri prodotti – capi di abbigliamento, articoli per la casa, articoli di ferramenta, giocattoli, etc. – sarà obbligatorio igienizzare le mani o indossare i guanti, prima di toccarli.