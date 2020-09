Questa mattina intorno alle 9.00 a Castellaro di Sestola un operaio albanese 41enne, dipendente di una ditta che posa in opera cavi elettrici, per cause in corso accertamento è stato colpito alla testa da una carrucola. Soccorso, a mezzo elisoccorso è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in prognosi riservata. Sul posto personale della Stazione CCarabinieri di Fanano e la Medicina del Lavoro.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013