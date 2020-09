Il Colonnello Fabio Ranieri è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, incarico già retto dal Colonnello Luca

Torzani, ora Capo di Stato Maggiore presso il Comando Regionale alla stessa sede.

L’ufficiale, 46 anni, originario della provincia di Roma, ha fatto il suo ingresso nella Guardia

di Finanza nel 1993 e nel corso della carriera ha ricoperto incarichi sia in reparti operativi

del Corpo sia presso il Comando Generale, dove nell’ultimo periodo ha svolto le funzioni di

Capo Ufficio Personale Ufficiali del I Reparto.

L’ufficiale ha già prestato servizio in Emilia Romagna dal 1998 al 2000, quale Comandante

dell’allora Tenenza di Imola, oggi Compagnia. È stato inoltre direttore de “La rivista della

Guardia di Finanza” e ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro e tavoli tecnici.

Laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, il colonnello Ranieri ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed è in possesso del master universitario di II livello in “Diritto Tributario dell’impresa”, conseguito presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Coautore di pubblicazioni e articoli nel settore della fiscalità, ha svolto incarichi di

insegnamento presso i principali Istituti di istruzione del Corpo e tenuto conferenze presso

Scuole di alta formazione interforze.