Scontro frontale tra un’utilitaria ed un camion, questa mattina intorno a mezzogiorno sulla SP86 Lungosavena nei pressi di Granarolo dell’Emilia. Nell’urto il conducente dell’auto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco, accorsi per primi sullo scenario, hanno estratto il ferito e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale. Il camion, dopo la collisione, è finito fuoristrada in un campo di lato. Oltre al 115 e 118 presente anche la polizia locale.



