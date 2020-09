Un teatro a cielo aperto, alla BioSerra Beretti nel Quartiere Gattaglio a Reggio Emilia. Si parte venerdì 11 con 100 sedie open wor(l)d all’imbrunire. Ogni spettatore potrà sedersi su una sedia nel parco, davanti a un narratore, e ascoltare un racconto. Ci si potrà spostare sotto un albero o nei pressi dello stagno per raccogliere più voci, in un bisbigliare di storie. La performance è suddivisa in più turni di mezz’ora, a cui è possibile prenotarsi: 18.30 – 19 – 19.30 e 20.

«Il cortile del mondo è fatto di molti racconti, e la sedia ne è il luogo, l’oggetto che fa casa, che è nido. Due sedie una di fronte all’altra, il primo rito dell’incontro tra esseri umani che si mettono in ascolto. Sono storie diverse per cultura, provenienza e età, in armonia con il motto dell’Agenda 2030, leaving no one / and nothing behind» suggerisce Monica Morini a proposito di 100 sedie open wor(l)d, nato da una serie di laboratori aperti a tutti realizzati già da prima del lockdown e ripresi nell’estate, alla Casa delle Storie, alla BioSerra Beretti e con la realizzazione delle sedute parlanti al parco del Centro di Riciclaggio Creativo Remida.

Sabato 12 settembre sarà la volta di 100 voci per salvare bellezza e restare umani, che partirà dalle 18.30 e proseguirà fino alle 20.30. «Un rito festoso, coinvolgente, necessario, per tutti. Tre minuti di microfono aperto per salvare un canto, una storia, una memoria. Avremo numerosi ospiti dal mondo della cultura, del sociale e dell’ambiente, ci saranno i narratori dei laboratori e anche dal pubblico si potrà salvare una parola. La musica dal vivo accompagnerà la serata» aggiunge Bernardino Bonzani.

I due appuntamenti concludono la prima edizione della SHOW Summer Fest, intensa settimana di spettacoli, narrazioni e laboratori, a cura del Teatro dell’Orsa, parte delle attività 2020 del progetto SHOW – SaveHumanityOpenWor(l)d realizzato nell’ambito del Bando Europeo Shaping Fair Cities – AGENDA 2030, con la collaborazione di Remida, Dimora D’Abramo, Reggio Film Festival e Istoreco.

La BioSerra Beretti si trova a Reggio Emilia in Via Beretti, a fianco del Cimitero Monumentale, nel Quartiere Gattaglio, a pochi metri dalla Casa delle Storie.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 351 5482101 (preferibilmente via WhatsApp indicando nome cognome e telefono di ogni partecipante e attendendo conferma di prenotazione).

In caso di maltempo le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni alla Casa delle Storie in via Beretti 24/d, con conseguente diminuzione del numero di posti disponibili. In tal caso l’accesso sarà determinato in base all’ordine di prenotazione.

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni del DPCM del 17 maggio 2020 in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Programma sintetico di SHOW Summer Fest: https://www.teatrodellorsa.com/show-summer-fest/.