Saranno il sassofonista e clarinettista francese Michel Portal e il pianista Roberto Negro i protagonisti del concerto di mercoledì 16 settembre al Teatro Asioli di Correggio. Punto di riferimento assoluto della scena jazzistica europea, Portal arriverà a Correggio in sostituzione del gruppo di Ambrose Akinmusire originariamente previsto (ma reso impossibile dalle limitazioni ancora in vigore per i viaggi internazionali). Si tratta dell’ultimo live del festival Crossroads che si terrà nella cittadina reggiana: la kermesse musicale itinerante organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna continuerà poi in altre località della regione. È previsto un doppio spettacolo: il primo set inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 14; ridotto under 25 euro 8.

Clarinettista, sassofonista, compositore per il cinema, improvvisatore appassionato, geniale e inafferrabile, il francese Michel Portal (classe 1935) è uno dei pochi strumentisti in grado di arrivare a vertici assoluti sia nel jazz che nella musica classica, dove ha suonato con i più grandi direttori e le maggiori orchestre europee. Nel suo curriculum si incontrano così esecuzioni di pagine di Mozart, Brahms, Schumann, Berg e collaborazioni con compositori contemporanei quali Boulez, Berio, Stockhausen, Kagel, affiancate ad altre esperienze ‘di confine’ e a quelle riconducibili più direttamente all’alveo del jazz (con John Surman, Steve Lacy, Han Bennink, Dave Liebman, Martial Solal, Richard Galliano…).

Il polistrumentista transalpino ha sempre posto l’accento sulla creatività estemporanea, la scintilla che può scoccare all’improvviso nel corso di un concerto, ed è per questo che solitamente si esibisce con collaboratori accuratamente selezionati.

Roberto Negro è un astro nascente della scena jazz francese: nato a Torino nel 1981 e cresciuto in Congo, risiede in Francia dall’età di quattordici anni. Tra le sue collaborazioni, spicca quella con Émile Parisien: è nel suo quartetto, del quale è spesso ospite, che Portal ha potuto saggiare l’affinità con Negro. È nato così un duo caratterizzato dal virtuosismo strumentale, l’audacia e l’ingegnosità creativa, nel quale non viene mai meno il calore del fare musica tra amici.

