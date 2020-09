Il Comune di Bologna ha inviato alla Commissione europea il Report del percorso Bologna oltre le barriere a supporto della candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile.

Il report, disponibile sia in italiano che in inglese, racconta, insieme agli altri materiali già pubblicati, tutto il percorso per la candidatura che ha visto l’intera città impegnata negli ultimi mesi: dai progetti delle numerose e diverse realtà del territorio che hanno sostenuto la candidatura, ai progetti sviluppati dalle istituzioni locali, dalla descrizione delle attività di comunicazione e coinvolgimento realizzate, fino agli esiti emersi dai laboratori di partecipazione svolti nel mese di giugno.

