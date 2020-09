In tempo per l’apertura dell’anno scolastico si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola comunale d’infanzia di Praticello di Gattatico.

L’intervento ha riguardato la sostituzione del manto di copertura del tetto, che era in guaina bituminosa, con uno nuovo in lamiera naturale e interposizione di pannelli rigidi in lana minerale di roccia da alta densità della ditta Knauf modello Smartroof Thermal spessore cm 15. La nuova copertura permetterà l’isolamento termo-acustico della scuola, con un deciso miglioramento sia del comfort interno, che appunto dell’efficienza energetica, tanto che la potenza nominale dell’impianto di riscaldamento sarà ridotta da 246 a 150 KW.

Dal punto di vista tecnico la ditta incaricata, dopo aver rimosso le vecchie lattonerie, ha sopraelevato i muretti perimetrali con profilati metallici con sezione ad omega, quindi ha provveduto al fissaggio della struttura portante di listelli di abete, su cui sono stati posati i pannelli isolanti rigidi di lana di roccia da 15 cm.

La copertura è stata fatta in lamiera d’alluminio naturale, dotata di sistema anticaduta, con un valore di riflettanza non inferiore a 0,3, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere le temperature interne degli ambienti.

L’intervento è stato finanziato per la somma complessiva di €. 70.000,00 da contributi assegnati ai Comuni dall’art. 1, comma 29 della legge di bilancio 2020, L. 27.12.2019, n° 160 “Assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale”.

Parallelamente Il Comune di Gattatico, a completamento del progetto del plesso, ha finanziato la sostituzione della caldaia con €. 13.000,00 (cui si vanno ad aggiungere altri €. 6.000,00 prelevati dai fondi assegnati ai Comuni dalla legge di bilancio 2020). Il nuovo generatore di calore è ora a condensazione con l’inserimento di uno scambiatore al fine di separare il circuito primario da quello secondario e si completa con l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori. Grazie anche alla riduzione della potenza, garantirà un significativo risparmio nei consumi.

“Con questo intervento prosegue il percorso di miglioramento energetico degli edifici comunali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Dipietro – e siamo orgogliosi di riuscire a farlo attraverso fondi e bandi pubblici, utilizzando in minima parte le risorse comunali. L’intervento è stato eseguito nel pieno rispetto della tempistica di inizio anno scolastico e riteniamo determini un deciso avanzamento delle condizioni di abitabilità del plesso, tutto a favore dei bambini e del personale scolastico”. “Come sindaco non posso che complimentarmi con tutti i dipendenti comunali che in piena emergenza Coronavirus hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione delle opere – ha aggiunto il sindaco di Gattatico Luca Ronzoni – Gestire coordinare ed organizzare, anche a distanza, le diverse aziende che hanno eseguito gli interventi, non è stato semplice. Riuscire a consegnare il tutto ai cittadini, rispettando la scadenza è frutto di competenza, disponibilità ma soprattutto lavoro di squadra”.