Ad una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico proseguono i lavori di sistemazione dei plessi scolastici e per l’adeguamento alle normative anti covid.

Le scuole Capuana sono state oggetto di un restyling che ha coinvolto soprattutto i servizi igienici ed i bagni degli studenti, grazie alla generosità della Ceramica Ita, di Andrea Spagni, che con il marchio I.Tiles ha donato tutte le piastrelle necessarie alla ristrutturazione.

“Nonostante un periodo economicamente non certo dei migliori – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ci sono imprenditori che guardano al benessere della collettività e collaborano con l’Amministrazione comunale per contribuire a rendere migliore la nostra città. La generosità di Ita Ceramica permetterà agli alunni delle Capuana di usufruire di nuovi servizi, in un ambiente più sano, pulito e bello. A nome dell’intera città di Sassuolo voglio rivolgere il più sincero ringraziamento Ita Ceramica, a Gamma Due per i supporto tecnico ed a chi, seguendo il suo esempio, vorrà collaborare con l’Amministrazione nel migliorare ulteriormente le nostre scuole e la nostra città”.