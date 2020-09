Un 44enne di origine marocchina residente in paese, è morto a Rio Saliceto dopo essere stato urtato presumibilmente da un mezzo pesante mentre in bicicletta percorreva via Ca’ de Frati. La caduta ha causato traumi che si sono rivelati fatali. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14:00. L’intervento del 118 è risultato vano, mentre il responsabile è fuggito. Ca’ de Frati è una strada di campagna, polizia e municipale stanno cercando elementi utili per risalire all’investitore che, secondo le prime analisi, era probabilmente su un mezzo pesante; gli inquirenti ipotizzano si trattasse di un trattore o di un camion.



