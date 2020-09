Nel pomeriggio di venerdì 4 settembre personale della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna sull’autostrada A1, nei pressi del casello di Sasso Marconi, ha fermato per un controllo un’autovettura con a bordo due giovani residenti a Livorno rinvenendo nel baule della loro autovettura 5,56 kg di sostanza stupefacente. Gli stessi, nella fase iniziale hanno tentato senza successo di eludere il controllo di polizia non ottemperando all’obbligo di fermarsi all’alt che gli era stato imposto.

All’esito dei successivi controlli si appurava che predetta sostanza stupefacente risultava essere del tipo marijuana.

I due giovani, un ragazzo ed una ragazza rispettivamente di 28 e 19 anni sono stati pertanto tratti immediatamente in arresto. Nella successiva giornata di sabato i due arrestati sono stati condotti in Tribunale per il giudizio con rito direttissimo dove il Giudice disponeva per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. I due giovani, C.M. e F.A.Y. erano incensurati.