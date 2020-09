E’ arrivato a conclusione in queste ore il lavoro dei tecnici sulle prove di stabilità effettuate sul ponte di Veggia: i risultati indicano l’idoneità del ponte al traffico del trasporto pubblico, sarà quindi riaperto in settimana anche a questi mezzi.

Verrà rapidamente predisposto il sistema di monitoraggio continuo del ponte per avere un controllo in tempo reale sulle prestazioni della struttura, rilevando ogni piccola eventuale variazione.

“Specifichiamo che il transito NON sarà riaperto ai mezzi pesanti / camion e che verranno fatti dei controlli accurati, perchè abbiamo appreso che nelle ore notturne c’è un improprio passaggio di questo tipo di mezzi, vietato ormai da anni.”

La relazione tecnica giunge a delle conclusioni che ci permettono di riaprire in assoluta sicurezza al transito fino alla fine dell’anno scolastico: a quel punto verrà fatta una nuova valutazione.

Eseguito questo primo passaggio, che consentirà agli studenti di usufruire del servizio trasporto verso Sassuolo e ritorno, già da lunedì prossimo verrà dato il via alla progettazione della manutenzione complessiva straordinaria del ponte, in accordo col Comune di Sassuolo, con l’obiettivo di predisporre i lavori per la prossima estate ed arrivare ad una ristrutturazione definitiva di questa storica infrastruttura.