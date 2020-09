Nell’ambito della riqualificazione di Via Vittorio Veneto, al fine di completare la prima parte di interventi, sarà realizzata una nuova pavimentazione stradale in calcestruzzo (effetto “ghiaia a vista”) a elevato valore architettonico.

Pertanto, sarà necessario disporre la chiusura di via Vittorio Veneto in entrambi i sensi di marcia, dal 9 settembre al 9 ottobre, nel tratto compreso tra Via Santa Caterina e Via Gramsci (escluse).

Il divieto assoluto di transitabilità sarà limitato al tempo tecnico strettamente necessario, tale da permettere la “maturazione” del getto di pavimentazione. Non appena possibile, in accordo con l’impresa esecutrice, sarà ripristinato l’accesso dei cittadini alle residenze ed alle attività.

Al fine di limitare i disagi saranno riservati, appunto, ai residenti ed ai titolari delle attività, i parcheggi di Piazza del Popolo, Piazza Martiri Partigiani e Case Minghetti (c/o Via Statale Est). Inoltre, sempre per loro, sarà consentito il transito di Via Veneto sulla corsia preferenziale in direzione Maranello, tra Via Marconi e Via Gramsci.

Durante le giornate elettorali, comunque, Piazza Ciro Menotti sarà raggiungibile per tutti.

Confidando che tale intervento innalzerà il decoro urbano e la fruibilità del centro storico, ci scusiamo per l’inevitabile disagio.

Infine, comunichiamo che dal 12 settembre, Via la Mormora, sarà completamente aperta al transito grazie al completamento della nuova rotatoria.