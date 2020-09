La manifestazione “Idea. La festa del pensiero”, che si terrà a Formigine in questo fine settimana, è fatta anche di tanti eventi collaterali. Tra questi, il “Team Enjoy” organizza due appuntamenti, il cui ricavato andrà in beneficenza.

Venerdì 11 settembre i Calaluna omaggeranno Fabrizio De Andrè all’interno del parco del castello, con le coreografie della scuola di danza Backstage.

Da un grande Maestro, alle giovani promesse: domenica 13 la serata inizierà con il cantautorato di Davide Turci e Giulia Tosoni, poi il palco di piazza Calcagnini sarà riscaldato dalla musica delle band Pawns e Sonhora, e impreziosito dalle coreografie aeree di Arte Equilibra.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21. Ingresso 12 e 10 euro. Prevendite presso gli esercizi pubblici di Modena e Formigine segnalati sulla pagina Facebook Team Enjoy Events&Fun (tel. 392.32.54.847 e 393.33.34.245).

Il ricavato andrà in beneficenza per l’allestimento di un’ambulanza pediatrica che sarà donata al pronto Soccorso di Modena. Il 13 settembre sarà l’occasione anche per inaugurare il nuovo progetto “Ospedali dipinti”.