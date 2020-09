Il Comune di Carpi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri perché «insostituibile presidio di servizio alla collettività, sempre più un punto di riferimento per la nostra città»: la cerimonia si terrà mercoledì 23 settembre alle 21:00 nel Teatro Comunale, alla presenza dei più alti gradi. La data scelta è altamente significativa: quel giorno infatti ricorrerà il 77° anniversario della fucilazione di Salvo D’Acquisto, il vice-brigadiere di 23 anni, medaglia d’oro al valor militare per aver sacrificato la vita offrendosi ai nazi-fascisti purché salvassero dei civili rastrellati per rappresaglia.

Il programma della serata, in via di perfezionamento, oltre agli interventi ufficiali comprenderà testimonianze, brani musicali, video-proiezioni. Per ragioni legate all’emergenza sanitaria, l’accesso al teatro sarà su limitato: dal 19 settembre sarà possibile prenotare i posti. E’ prevista comunque una diretta sulla pagina Facebook del Comune.

Questa la motivazione integrale: L’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile presidio “della pubblica e privata sicurezza”, e ne ha affrontato i momenti difficili, talora drammatici, seguendo sempre un percorso fatto di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività. L’Arma dei Carabinieri è stata la prima forza di polizia del nascente Regno d’Italia ad essere presente in città, attraverso i primi presìdi costituitisi verso la fine del 1861. Negli anni questa presenza si è consolidata, assumendo l’attuale conformazione ordinativa che consta di un comando Compagnia. Negli anni la presenza dell’arma dei carabinieri è cresciuta, diventando sempre più un punto di riferimento per la nostra città».