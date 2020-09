Aperte le iscrizioni per “Golosando sotto le stelle”, il fortunato format patrocinato dal

Comune di Formigine e giunto ormai alla sua decima edizione, in programma per

sabato 12 Settembre a Magreta. La cena sarà in realtà un percorso

enogastronomico itinerante tra le vigne e la corte dell’Acetaia Leonardi, con 16 tappe

che ci porteranno a gustare piatti e vini tipici delle nostre terre e non solo.

Si parte alle ore 18 con l’aperitivo, seguito poi da tortellini e tigelle, gnocco fritto e lambrusco, concludendosi con dolci, drink e frutta. Prenotazione obbligatoria sino ad

esaurimento posti sia per grandi che piccini, con sconti per agevolare famiglie con

più figli e chi si riverserà il posto entro il prossimo lunedì.

Il costo per gli adulti è di 30 euro a persona, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore del Soggiorno per Anziani di Corlo. Per tutte le informazioni consultare il sito www.golosando.mo.it.

Contestualmente si terrà anche l’elezione di Miss Modena, per l’accesso a Miss Italia 2020, per info e prenotazioni 353 4038335.