Sono in corso in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle sponde del Rio Lavezza, che furono danneggiate dagli eventi metereologici del maggio 2019. L’intervento rientra nel novero delle opere urgenti di protezione civile finanziate dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori sono finanziati per un importo di 40mila euro e la loro esecuzione è stata affidata al Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.

La messa in sicurezza del tratto più colpito dalle piene della primavera scorsa prevede la realizzazione di una costruzione con pali in legno a doppia parete lunga 50 metri. Per fare ciò sono stati abbattuti alberi non autoctoni e infestanti di ailanto.

Una volta concluso l’intervento, per migliorare l’aspetto ambientale, negli interstizi del manufatto saranno inserite talee di salice e saranno seminate essenze arboree.