Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà a carico di una persona la vicenda che ha visto come vittima un reggiano 45enne che un paio paio di mesi fa aveva sporto denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce perché, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di uno costoso IPhone XS attraverso un noto sito di annunci, aveva versato al finto venditore la somma di 320 euro a titolo di caparra, perdendo poi ogni contatto con l’inserzionista.

Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità del truffatore. Si tratta di un 24enne abitante in provincia di Trapani, che ora dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria del reato di truffa.