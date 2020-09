A mezzanotte i vigili del fuoco, allertati da un passante, sono intervenuti a Monghidoro insieme ai carabinieri per un grosso incendio che si è sviluppato al lato della via Valgattara. Le fiamme hanno lambito la carreggiata, fiamme scaturite dal rogo di circa trecento balle di fieno poste su di un terreno adiacente alla strada. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Rapida l’azione dei vigili del fuoco che, con due mezzi autobotte, hanno dapprima controllato le fiamme, in modo che non venisse coinvolto altro, e poi spento definitivamente il fieno che bruciava. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, solo danni materiali. Sul posto, dunque, oltre al 115 la pattuglia di carabinieri dalla stazione di Pianoro.