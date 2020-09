Sei un ente del terzo settore e vorresti realizzare un progetto di innovazione sociale ma necessiti di un accompagnamento e di un supporto specifico per lo sviluppo della nuova attività? Fino al 30 settembre ci si può candidare al percorso “Progetti di Innovazione Sociale” di Insieme per il lavoro: l’accompagnamento personalizzato che mette a disposizione delle organizzazioni del terzo settore una serie di strumenti strategici per sostenere le idee di imprenditoria sociale nel territorio di Bologna Città metropolitana.

Insieme per il lavoro sostiene gli enti del terzo settore puntando allo sviluppo o avvio del progetto ed offrendo specifica formazione e/o accesso al credito sociale.

FASE 1 | Accompagnamento strategico

Percorso personalizzato con consulenti specializzati di Social Seed secondo l’approccio e la metodologia del service design, per la durata di due mesi.

FASE 2 | Selezione per il finanziamento dei progetti

Presentazione al Comitato di Valutazione di Insieme per il lavoro delle richieste specifiche e del budget di progetto al fine di valutare l’attivazione degli strumenti di supporto più adeguati (credito sociale, finanziamento a fondo perduto, supporto nella selezione e/o copertura economica per inserimento tramite stage di un beneficiario di IXL).

FASE 3 | Finanziamento e monitoraggio

Per i progetti che vincono il finanziamento o credito sociale, viene attivato un percorso di monitoraggio per la durata di sei mesi.

La candidatura è aperta fino al 30 settembre 2020.

Entro il 15 ottobre verranno selezionati e contattati i progetti che potranno accedere al percorso di accompagnamento con Social Seed.

Per partecipare occorre compilare il form online

Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@insiemeperillavoro.it

o consultare i seguenti link

www.insiemeperillavoro.it

www.insiemeperillavoro.it/Home_Page/Progetti_sociali_2