Pare non avere fine la vicenda che lo scorso febbraio vide come protagonista un 34enne reggiano, denunciato dai Carabinieri di Correggio per danneggiamento seguito da incendio. L’uomo, non riuscendo a rassegnarsi alla fine della relazione sentimentale con una 40enne correggese, aveva prima sgonfiato le ruote della sua Peugeot 207 e poi addirittura le aveva dato fuoco. Ormai alle strette, alle presenza del suo avvocato, aveva poi confessato le sue responsabilità ai Carabinieri di Correggio.

Il nuovo episodio si è verificato circa un mese dopo. Alcuni parenti della ex fidanzata, incontratolo a Correggio, hanno avviato con lui un’accesa discussione, accusandolo non solo dell’incendio dell’auto ma anche del danneggiamento di altre due vetture a loro in uso. La discussione, scemata in violenza, ha visto soccombere il 34enne reggiano che è stato aggredito e picchiato dai contendenti che gli hanno causato lesioni guaribili in sette giorni.

I Carabinieri della locale Stazione, ricevuta la denuncia del 34enne, hanno avviato le indagini riuscendo ad identificare gli autori dell’aggressione. Si tratta di un 64enne e di un 35enne abitanti a San Martino in Rio e di un 41enne di Correggio che dovranno ora rispondere, dinanzi all’Autorità Giudiziari reggiana, dei reati di minaccia e lesioni personali in concorso.