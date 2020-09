SHOW Summer Fest: questo il titolo della ricca settimana di attività che il Teatro dell’Orsa organizza dal 5 al 12 settembre negli spazi open air della BioSerra Beretti, in via Beretti nel Quartiere Gattaglio di Reggio Emilia, a pochi metri dalla Casa delle Storie: «Un teatro partecipato, orizzontale, di comunità, un rito di storie condiviso che attraversa il quartiere del Gattaglio per approdare alla BioSerra di via Beretti fino alla Casa delle Storie», suggeriscono i Direttori Artistici Monica Morini e Bernardino Bonzani.

La densa programmazione -parte delle attività 2020 del progetto SHOW – SaveHumanityOpenWor(l)d realizzato nell’ambito del Bando Europeo Shaping Fair Cities dal Teatro dell’Orsa con la collaborazione di ReMida, Dimora D’Abramo, Reggio Film Festival e Istoreco- si aprirà sabato 5 settembre alle ore 18.30 con il fortunato spettacolo «per cuori di tutte le taglie» A Ritrovar le Storie, ispirato all’omonimo libro vincitore nel 2020 del Premio Elsa Morante “Il mondo salvato dai ragazzini”.

Quattro laboratori aperti a tutti prepareranno il grande evento di narrazione 100 sedie open wor(l)d, in programma venerdì 11 settembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30: «La sedia è il luogo del racconto, è l’oggetto che fa casa, che è nido. Due sedie una di fronte all’altra, il primo rito dell’incontro tra esseri umani che si mettono in ascolto». Il primo laboratorio, sulla narrazione, avrà luogo alla BioSerra Beretti domenica 6 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30, mentre la sede di REmida (in via Verdi 24 a Reggio Emilia) accoglierà due workshop di creazione materiale delle sedute parlanti lunedì 7 e martedì 8 settembre dalle ore 17 alle ore 19 (ciascuno è invitato a portare con sé una sedia da riabitare creativamente). Conta che ti conto, una via di storie, infine, è il laboratorio partecipato che verrà realizzato con ritrovo alla Casa delle Storie mercoledì 9 settembre alle ore 18.30.

Giovedì 10 settembre alle ore 17.30 sarà proposto l’evento per bambini e famiglie Picnic di fiabe.

La SHOW Summer Fest si concluderà sabato 12 settembre alle ore 18.30 con 100 voci per salvare bellezza e restare umani: «Un rito festoso, coinvolgente, necessario, per tutti. Tre minuti di microfono aperto per salvare un canto, una storia, una memoria».

La BioSerra Beretti si trova a Reggio Emilia in Via Beretti, a fianco del Cimitero Monumentale, nel Quartiere Gattaglio.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria, a partire da giovedì 3 settembre e fino ad esaurimento posti, al numero 351 5482101 (preferibilmente via WhatsApp indicando nome cognome e telefono di ogni partecipante e attendendo conferma di prenotazione).

In caso di maltempo tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni alla Casa delle Storie in via Beretti 24/d, con conseguente diminuzione del numero di posti disponibili. In tal caso l’accesso sarà determinato in base all’ordine di prenotazione.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni del DPCM del 17 maggio 2020 in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Programma sintetico di SHOW Summer Fest: https://www.teatrodellorsa.com/show-summer-fest/.