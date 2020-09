Poco dopo le 2.00 di oggi 1 settembre, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, allertati dal titolare che si è accorto del furto mettendo in fuga i ladri, sono intervenuri in Piazza Spallanzani a Scandiano, per eseguire un sopralluogo di furto all’interno del bar Boiardo. Qui i militari hanno accertato come, ignoti ladri, utilizzando come ariete un’autovettura Ford Focus a bordo della quale si sono dileguati, avevano sfondato la vetrata posteriore dell’attività commerciale con l’intento di introdursi all’interno dei locali che ospitano il bar, per poi desistere a seguito dell’intervento dei titolari che abitando sopra il bar si sono accorti di quello che stava accadendo. Sulla vicenda i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.



