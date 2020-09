Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne dello svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre;

dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14, per poi rientrare dalla stessa e proseguire in direzione della A13 Bologna-Padova.