I primi dieci anni di carriera festeggiati nella sua Sassuolo con un concerto gratuito in piazzale Della Rosa a cui potranno accedere oltre 700 persone nel pieno rispetto delle normative anti-covid con sedute distanziate e differenziate per “congiunti” e non.

Inizierà sabato 5 settembre, in piazzale Della Rosa, un mese di Settembre ricco di appuntamenti per Sassuolo, con Matteo Macchioni che festeggerà nella sua città i suoi primi 10 anni di carriera con un concerto ad ingresso gratuito. Ospiti della serata, che avrà inizio alle ore 21 con i cancelli che si apriranno a partire dalle ore 19,30, saranno l’artista Demo Mura, direttamente da Rai 2, Veronica Perseo, vincitrice di “Tali e quali show” su Rai uno ed il chitarrista Francesco Landi.

Il concerto è ad ingresso gratuito ma, nel rispetto delle normative anti covid, occorre prenotarsi per avere il proprio posto riservato. Ci sono ancora pochi posti disponibili, per prenotarsi è possibile farlo inviando una e-mail a info@gpeventi.it oppure telefonando al numero 333/7784394

Lunedì 7 settembre, poi, il giornalista e scrittore Leo Turrini, sempre in piazzale Della Rosa, intervisterà il Campione Olimpico alla Maratona di Atene Stefano Baldini .

Sabato 12 settembre doppio appuntamento:

al pomeriggio, dalle 17, ProLoco Sassuolo e Drogheria Roteglia organizzeranno il “Caffè con l’Autore” in Drogheria, in compagnia della giornalista –scrittrice Claudia De Lillo; a seguire, dalle 18 in sala Biasin, la presentazione del suo ultimo libro, edito da Mondadori, “Ricatti”.

La sera, invece, in piazzale Della Rosa con i biglietti acquistabili presso il circuito Vivaticket, lo spettacolo “Giacobazzi &Friends” con il conosciutissimo comico Giuseppe Giacobazzi e le incursioni di numerosi amici di Zelig.

Il week end che da venerdì 18 porta a domenica 20 settembre, infine, Sassuolo sarà teatro della ventesima edizione del Festival Filosofia che avrà come tema “Macchine”.

L’ultimo fine settimana di settembre, da venerdì 25 a domenica 27 compresi, in piazza Garibaldi tornerà l’attesissimo “Mercatino Francese”.