Prevalentemente sereno o poco nuvoloso, durante il pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi con possibilità di isolati rovesci. Temperature: minime in flessione, con valori compresi tra i 16/17 gradi delle zone interne e i 17/19 gradi della costa. Massime in lieve locale calo con valori compresi attorno a 25-28 gradi. Venti: deboli in prevalenza occidentali, tendenti a divenire meridionali nella sera. Mare: da poco mosso a mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)