Dopo la prima squadra maschile, che ha ripreso ormai da un paio di settimane la preparazione in vista del campionato di C Silver, scocca l’ora della formazione senior femminile. Le biancoblu riprenderanno ad allenarsi domani, a pochi giorni dall’ufficializzazione della loro partecipazione al campionato di serie B: la pandemia aveva interrotto una stagione perfetta fino allo stop, vista l’assenza di sconfitte, e l’approdo nella categoria superiore è il giusto premio per il lavoro svolto. Ne abbiamo parlato con coach Gigi Piatti.

Coach, cosa significa per squadra e società il traguardo della serie B?

“La scorsa stagione, prima dell’interruzione per il lockdown, queste ragazze hanno compiuto un percorso netto senza però poter arrivare alla meta. La società ha deciso di premiare il loro impegno chiedendo l’iscrizione al campionato superiore, e questo è avvenuto. Direi che non abbiamo rubato niente a nessuno”.

Come affronterete la nuova categoria?

“Abbiamo l’opportunità di far giocare le ragazze in un campionato decisamente più impegnativo utile però per proseguire il loro sviluppo. La squadra è giovane ed è composta dalle stesse ragazze che l’anno scorso hanno partecipato al campionato di serie C. Dobbiamo però da subito adeguarci alla nuova categoria, siamo gli ultimi arrivati e per provare ad essere competitivi dovremmo lavorare con grande impegno sia fisico che mentale. Prevedo, insomma, una annata “sangue, fatica lacrime e sudore”.