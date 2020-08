Prosegue la rassegna “Spilamberto Estate 2020”. Mercoledì 2 settembre alle 21.15, “Cinema Estate 2020” con “Oceania” all’Oratorio S. Filippo Neri, via Monache a cura dell’Associazione Amici del Fabriani e Bop Area.

Sempre mercoledì alle 20.45 (punto di ritrovo arco del Torrione) passeggiata “Un caso di protoindustrializzazione: Spilamberto tra Cinquecento e Seicento”.

Info e prenotazioni (obbligatoria): ufficio cultura 059.789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it.

Martedì 1 settembre alle 18 per “I martedì di Piazza Leopardi” lettura “Un amore di libro (Roberto Piumini)” (7-11 anni), narrazione-spettacolo su ciò che accade nei libri divertenti e nella mente dei bambini.

Giovedì 3 settembre, alle 18, nel Parco degli Antichi Mestieri – Piazza Sassatelli lettura “Nel paese dei mostri selvaggi” (5-7 anni).

Letture a cura di Sara Tarabusi, Libreria per ragazzi Castello di Carta. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it. Portare una coperta o un tappetino per ascoltare le letture rispettando le distanze di sicurezza. Giovedì 3 settembre prosegue anche la rassegna “Cinema sotto le stelle”, nel Parco della Rocca Rangoni, quest’anno dedicato a film, documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l’Emilia – Romagna. Alle 21.30 proiezione del film “Io e te”. Ultimo lavoro del regista parmense , liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Ammaniti. Un adolescente illuderà i genitori dicendo di partire per una vacanza sulla neve con i suoi compagni di classe, ma la realtà è ben diversa. Il ragazzo comprerà provviste e deciderà di passare tutto il tempo da solo, nella cantina di casa. A sconvolgere i suoi piani comparirà la sorellastra Olivia.

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni per garantire un servizio alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Emilia – Romagna.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it (dove si trova il link ad Evenbrite).

Tutti i mercoledì dalle 18 alle 23.30 e tutti i weekend (dalle 18 del venerdì alle 23.30 della domenica) “Spilamberto en plein air”: salotti a cielo aperto nel centro storico di Spilamberto. Dalle 18 alle 23.30 musei aperti.

Tutti i giorni, su piazzale Rangoni è possibile ammirare la mostra fotografica organizzata con la collaborazione dell’Associazione Comuni Virtuosi composta da scatti del fotografo Marcello Ginelli, un anticipo di una mostra più ampia “L’Italia che ci guarda” con tutti i ritratti dei Comuni Virtuosi italiani, che ospiteremo il prossimo autunno. Per chi fosse interessato ad acquistare le fotografie, gentilmente concesse a titolo gratuito dal fotografo, sarà possibile farlo su prenotazione scrivendo a cultura@comune.spilamberto.mo.it oppure telefonando allo 059/789966. Poiché il ricavato sarà totalmente destinato al fondo di sostegno delle attività commerciali del territorio, l’offerta è libera a partire da un minimo di 200 euro.