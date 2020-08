Da una prima analisi dei dati statistici relativi all’andamento dei reati perpetrati durante l’estate sembra confermata la tendenza decrescente che, sebbene ancora in corso di consolidamento, registra un calo di circa 30% sulle violenze e furti in abitazione e del 50% sui furti con destrezza.

Anche il dato relativo alle truffe consumate risulta inferiore all’anno precedente, con circa 100 episodi in meno. Si registra un netto calo anche delle segnalazioni riguardanti il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

reato tendenza (%) luglio-agosto 2020 Lesioni dolose -37% Percosse -38% Minacce -32% Danneggiamenti -21% Furti con strappo -30% Furti in abitazione -37% Furti con destrezza -47% Ricettazione -56% Stupefacenti -27% Estorsioni -54%

A tale soddisfacente risultato hanno concorso i servizi rinforzati effettuati nel corso dei mesi estivi sia nel capoluogo che nella provincia. A tal fine sono stati impegnati vari uffici della Questura, dei Commissariati distaccati e delle Specialità della Polizia di Stato che hanno pattugliato sia le principali direttrici urbane sia i luoghi di maggior afflusso di persone, come la stazione ferroviaria, l’aeroporto e i caselli autostradali, dando luogo ad una articolata attività di prevenzione e controllo del territorio.

In tale contesto, nell’arco dei mesi di luglio e agosto sono state identificate oltre 1.500 persone e 350 autoveicoli e sono stati denunciati a piede libero 400 soggetti e oltre 80 sono stati arrestati in tutta la provincia di Bologna nei mesi di luglio e agosto.

Tale positivo bilancio si arricchisce dei risultati ottenuti dalla Polizia Ferroviaria nell’ambito dell’operazione straordinaria denominata “Stazioni Sicure” attuata mediante mirati controlli a viaggiatori e bagagli in tutto il territorio regionale in occasione del controesodo. L’attività si è tradotta in oltre 700 persone identificate, 42 stazioni ferroviarie controllate, 2 persone denunciate e 4 sanzioni contestate per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Gli Agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale hanno, inoltre, tratto in arresto un cittadino tunisino che a bordo di un treno in arrivo a Bologna aveva strappato di mano il cellulare ad un viaggiatore pakistano; inseguito dalla parte lesa e da altri viaggiatori, all’arrivo del convoglio a Bologna il tunisino è stato definitivamente bloccato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con una Guardia Particolare Giurata.