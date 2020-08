Poco dopo le 18:00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e il bivio A1/Fine Complanare Piacenza in direzione Milano è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 72 circa che ha visto coinvolti un’autovettura e una moto e nel quale una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente in direzione Milano il traffico transita su tre corsie e si registrano 20 km di coda. E’ in corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte del personale di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano, si consiglia di procedere lungo la A15 Parma-La Spezia, uscire a Parma ovest, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Piacenza sud. Per le lunghe percorrenze, da Bologna verso Milano il consiglio è, all’altezza di Modena, di proseguire lungo la A22 del Brennero e tramite la A4 procedere in direzione di Milano.