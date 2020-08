Un guasto ad un gruppo elettrogeno dell’Ospedale ha causato, la notte scorsa, il blocco dei server informatici e delle procedure ad essi connessi. Immediato l’intervento dei tecnici dell’Azienda, che hanno già ripristinato le funzioni principali.

Le attività urgenti sono sempre state garantite, mentre quelle programmate hanno subito, in alcuni casi, un rallentamento in quanto ciò che ordinariamente viene svolto per via informatica, è stato eseguito manualmente, come avvenuto per le procedure di accettazione dei punti prelievo e dei punti tampone, solo per le persone che si sono presentate senza prenotazione.

Nessun effetto sulle attività dei Pronto Soccorso, mentre l’attività delle sale operatorie del Maggiore è ora ripresa regolarmente, dopo un iniziale ritardo nell’avvio.

Rallentamenti si sono registrati anche nell’attività interna, amministrativa e contabile, e nei servizi riservati agli operatori aziendali.

Proseguono i lavori di ripristino di tutte le funzionalità informatica, la cui ripartenza è stimata nelle prossime ore.