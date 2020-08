La proloco di Cereglio (Vergato) organizza per domenica 30 agosto 2020 alle 9.30 la prima edizione di “Pink is good, pink in the wood”, patrocinata dall’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese. Non è solo una semplice camminata organizzata per valorizzare i sentieri e i boschi dell’Appennino: si tratta infatti di un evento sportivo non competitivo pensato per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, progettato in collaborazione con l’associazione sportiva “Team Leggero” di Rocca di Roffeno e la Fondazione Veronesi.

Gli organizzatori hanno predisposto due percorsi misti asfalto e bosco, uno per podisti, uno per ciclisti. I primi potranno correre o camminare lungo un tracciato ad anello intorno al paese di 4 km (percorribile anche 2 volte). I secondi invece saranno guidati lungo un sentiero, diverso da quello dei podisti, di 10 km (anche in questo caso percorribile 2 volte). I partecipanti saranno suddivisi in gruppi nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Il percorso sarà segnalato con appositi cartelli. Saranno comunque presenti accompagnatori.

Dalla pro loco spiegano che l’evento è per tutti: dai più sportivi alle famiglie con bambini. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 al centro sportivo I Prà, le partenze saranno scaglionate dalle ore 10. Al ritorno, sempre al centro sportivo, verranno consegnati i cestini della bontà.

A proporre questo evento alla proloco è stata Francesca Falsetti, una ragazza di Cereglio, eletta “Pink Ambassador 2020” della Fondazione Umberto Veronesi. Le ambasciatrici hanno due grandi obiettivi: promuovere l’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.

Francesca è guarita da un tumore e ora, come altre Pink Ambassadors sparse sul territorio nazionale, corre al grido “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne” per dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere anche più forti e attive di prima. «Quando mi diagnosticarono il cancro gli diedi un nome: Gattaca, la porta delle stelle. Ero convinta che fosse un passaggio e non la fine della mia vita. E così fu» spiega Francesca. «Ho avuto il dono della vita, due volte ed oggi sono Ambasciatrice della Ricerca per la Fondazione Umberto Veronesi di Milano e rincorro il sogno di un mondo senza cancro. Per farlo ho deciso di organizzare un evento sportivo non competitivo, per podisti e ciclisti, sulle colline di Bologna, lungo i freschi sentieri boschivi di Cereglio».

L’iscrizione sarà possibile tramite il sito della fondazione Veronesi “Rete del dono” direttamente dalla pagina di Francesca. Ci si potrà iscrivere all’evento donando 5, 15 o 25 euro fino a sabato 29. In base alla donazione fatta verrà consegnato in loco il pacco gara contente gadget della Fondazione Umberto Veronesi (pettorina, penne, braccialetti, magliette, borracce) e una merenda con prodotti del territorio.

In caso di pioggia l’evento si terrà comunque. Chi, una volta iscrittosi, non parteciperà, potrà comunque ritirare il pacco gara il giorno stesso o nei giorni successivi in un punto al momento da definire.