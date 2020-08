Superbonus 110%, Lapam al lavoro per informare e far incontrare domanda e offerta

“Il lavoro sul cosiddetto 110% è per la nostra associazione fondamentale: abbiamo circa 3mila aziende associate che operano nel comparto costruzioni e fare incontrare domanda e offerta è un servizio utile non solo per le imprese ma anche per i cittadini che vogliono realizzare interventi”.

Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato, mette in luce la strategia dell’associazione sul superbonus per gli interventi edili: “Stiamo predisponendo una piattaforma online che sarà pronta a inizio settembre, dove far incontrare domanda e offerta e in più, essendo un Caf, possiamo certificare i lavori. Ma vogliamo spingerci oltre dando consulenza ai cittadini che vogliono capire bene questo tema. Stiamo parlando – sottolinea Rossi – di interventi che vanno nella direzione del risparmio energetico e della sicurezza antisismica, si tratta di una opportunità reale di riqualificare il patrimonio edilizio nella chiave della sostenibilità e dell’economia circolare e in quest’ottica le pmi del territorio hanno grandi carte da giocare. In più – evidenzia il segretario Lapam – stiamo lavorando con istituti di credito e altre agenzie per la cessione del credito, un tassello davvero fondamentale”. Tanta carne al fuoco che Lapam intende promuovere non solo presso gli associati, ma più in generale nei confronti della cittadinanza che presso gli uffici dell’associazione potrà avere informazioni e delucidazioni.

“Faremo però anche una serie di incontri, sia in presenza quando e dove possibile, che oniline – riprende Rossi -. Questi appuntamenti serviranno sia alle imprese che ai cittadini per entrare sempre più nella normativa e per cogliere le grandi opportunità di questo provvedimento”.

Il primo incontro si svolgerà sabato 29 agosto a San Felice alle ore 18 in piazza Castello (in caso di maltempo nell’auditorium di via Campi) in occasione della Fiera. Interverranno Franco Guagliumi, ingegnere esperto in materia di edilizia ed energia, il commercialista e consulente Lapam, Marcello Benassi e il presidente generale Lapam, Gilberto Luppi, introdotti da presidente Lapam di San Felice Mirko Baruffaldi.