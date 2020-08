Ultimi appuntamenti del mese di agosto a Castelnovo e Felina

Anche gli ultimi giorni di agosto a Castelnovo vedranno diverse proposte rivolte a turisti e residenti, di tutte le età, per vivere il paese e il territorio. Venerdì 28 agosto, si terrà l’ultima delle tre serate organizzate dal Centro Commerciale Naturale di Castelnovo, al quale aderiscono negozi ed esercizi del paese. Ci saranno i negozi aperti anche in orario serale, a partire dalle ore 20, e inoltre proposte gastronomiche, musica dal vivo e animazione per grandi e bambini.

Domenica 30 agosto torna l’evento a Felina dedicato alla filosofia Cittaslow. Dalle ore 19 al Parco Tegge ci sarà un affascinante reading musicale, “Buono da mangiare, buono da morire!”, parole e sproloqui con Pierluigi Tedeschi accompagnato da Giulio Vetrone. Sarà possibile anche gustare un aperitivo slow sul giardino del Parco. Dalle 17 alle 20 sarà poi aperta l’esposizione dei prodotti della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano (Prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni tel. 0522 814964 – 342 3945350, mail: info@parcotegge.it).

Lunedì 31 agosto nuovo appuntamento con i Lunedì letterari in Centro storico. Alle ore 21 in piazza delle Armi, verrà presentato il libro “I Pellerossa che liberarono l’Italia” (Corsiero Editore), di Matteo Incerti, con l’autore che dialogherà con Emanuele Ferrari (ingresso gratuito, prenotazione su codazero.it, in caso di maltempo la presentazione sarà al Teatro Bismantova). Il libro racconta la vera storia di cinquanta volontari dalle tribù native del Canada e la loro battaglia per libertà, diritti e ambiente. Discriminati nelle riserve, tremila nativi delle tribù Irochesi, Oijbwa, Cree, Secpwepemc, Metis, si arruolarono da volontari nell’esercito canadese per combattere in Europa. Chi per denaro, chi per un sogno di giustizia e libertà che sognavano per i loro popoli. Il 10 luglio del 1943 a decine sbarcarono in Sicilia nelle file degli Alleati. L’evento è a ingresso gratuito, su prenotazione tramite il sito codazero.it. (Info: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204).

Infine si ricorda che fino al 29 agosto è in corso nelle sale espositive di Palazzo Ducale la mostra “Reverse – Una trilogia al contrario”, con le opere di Fabrizio Ugoletti “Fabretti”. Fabretti Nasce a Collagna nel 1959. Vive e lavora ad Acquabona di Ventasso. Fin da ragazzo si è espresso nella pittura, attratto dai diversi linguaggi espressivi. Il suo percorso l’hai poi avvicinato anche al mondo della musica, ma l’affinità con la materia, l’ha condotto a prediligere la scultura dal 1999 in poi. Lavora su pietra, marmo e legno, con opere di vario formato; ha realizzato sculture e installazioni permanenti, partecipando a simposi e concorsi. La mostra a Palazzo ducale è visitabile venerdì e sabato, dalle 16 alle 19, a ingresso gratuito.