Patto per l’export: roadshow dedicato all’Emilia-Romagna il 4 settembre

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e SACE SIMEST, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, Unioncamere e il Sistema delle Camere di commercio, invitano le aziende italiane a partecipare a un ciclo di Roadshow virtuali dedicati alla presentazione del Patto per l’Export e alle iniziative collegate.

L’obiettivo è di illustrare alle aziende partecipanti la strategia innovativa di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali per il rilancio dell’export del “Made in Italy” nella fase post-emergenza sanitaria attraverso risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo.

Il Roadshow virtuale è articolato in 10 tappe on line della durata di 90 minuti (una per ogni due regioni), per tre settimane, dal 31 agosto al 18 settembre. Ogni evento sarà declinato sulle esigenze dei diversi specifici ambiti territoriali. Nel corso di ciascun incontro i partecipanti avranno l’opportunità di interagire formulando quesiti ad hoc.

La tappa dedicata all’Emilia-Romagna è in calendario tra una decina di giorni, venerdì 4 settembre dalle 9.30 alle 11.

In prossimità dell’evento sarà comunicato il programma dettagliato. Questi comunque i temi che saranno approfonditi: I 6 pilastri del Patto per l’Export (MAECI), I servizi regionali a sostegno dell’export e possibili interazioni con quelli nazionali (Regioni), Il Piano Straordinario per il Made in Italy e i nuovi prodotti e servizi di ICE nella cornice del Patto per l’Export (Agenzia ICE), Le nuove prospettive dei servizi assicurativi dell’export (SACE), I nuovi finanziamenti per le PMI a valere sul Fondo 394/81 (SIMEST), I servizi delle Camere di Commercio a sostegno dell’export (Unioncamere).

Le imprese interessate alla partecipazione possono registrarsi gratuitamente per la tappa della propria Regione di appartenenza attraverso l’apposito form di iscrizione. Per informazioni: roadshow.pattoexport@ice.it