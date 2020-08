In viale Gramsci, per ragioni di sicurezza, saranno rimosse due querce secche all’incrocio con via Toniolo. Per consentire l’intervento, nella giornata di domani, martedì 25 agosto, dalle 8 alle 14 circa, sarà sospesa la sosta negli stalli sottostanti. Le querce rimosse saranno sostituite non appena possibile con altre alberature.



