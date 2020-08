Bologna Estate 2020: “Ciclocinema: pedala e goditi il film!”, dal 25 agosto le proiezioni sostenibili del circolo La Fattoria

Da martedì 25 agosto a sabato 29 agosto, al circolo La Fattoria, in via Luigi Pirandello 6, arriva “Ciclocinema: pedala e goditi il film!”, il ciclo di 5 proiezioni di film di qualità, alimentate in modo totalmente sostenibile dall’energia prodotta dagli spettatori, programmate sempre alle ore 22 e organizzate nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da coronavirus.

L’ iniziativa, realizzata in collaborazione con Emilbanca e con il Comune di Bologna nell’ambito di Bologna Estate 2020, prevede infatti la partecipazione attiva di alcuni membri pubblico che, pedalando le biciclette messe a disposizione dall’organizzazione, produrranno l’energia necessaria ad alimentare la proiezione. Agli spettatori che pedaleranno per 15 minuti sarà offerto da bere al circolo.

Tiziano Ubbiali, presidente Coop La Formica e Simone Spataro, presidente del circolo La Fattoria spiegano all’unisono gli obiettivi della rassegna “Ciclocinema”: “Stiamo realizzando un’estate a dimensione della nostra comunità, con un programma che oltre a far divertire faccia pensare e riflettere su cosa sono le periferie e su come si possono far ri-vivere. Una delle iniziative che abbiamo pensato è quindi il cinema “sostenibile” e di vicinato presso il Circolo La Fattoria”.

“In questa estate di caseggiato – sottolinea l’assessore alla cultura Matteo Lepore – il cinema ha avuto un compito importante: quello di tenerci insieme nei nostri quartieri. Ora il grande schermo sbarca al Pilastro grazie alla collaborazione tra il circolo La Fattoria, la Cooperativa Sociale La Formica, il Comune di Bologna e Emilbanca. Continueremo a creare occasioni di incontro in piena sicurezza per prenderci cura della nostra comunità”.

“Una grande opportunità per il rione Pilastro – aggiunge il presidente del Quartiere San Donato – San Vitale Simone Borsari. – In questo anno difficile per tutti si aggiunge un’altra iniziativa tra le tante organizzate all’interno del Quartiere. Voglio ringraziare tutte le realtà associative che in questo periodo complicato hanno cercato di animare il nostro territorio”.

Il programma

Martedì 25 agosto, ore 22

I CENTO PASSI regia di Marco Tullio Giordana, 200o

Mercoledì 26 agosto, ore 22

COME UN GATTO IN TANGENZIALE regia di Riccardo Milani, 2017

Giovedì 27 agosto, ore 22

L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA regia di Paolo Zucca, 2018

Venerdì 28 agosto, ore 22

VELOCE COME IL VENTO regia di Matteo Rovere, 2016

Sabato 29 agosto, ore

BANGLA, regia di Phaim Bhuiyan, 2019

L’ingresso è gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili e consentito solo con la mascherina

E’ consigliata la prenotazione al numero di telefono 051 4128885