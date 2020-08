Anche a Fiorano Modenese arriva il “Voucher per lo sport”, un contributo economico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi che praticano attività sportiva. Il Comune ha infatti colto l’opportunità arrivata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato 3 milioni di euro per l’emissione di 20 mila voucher che consentiranno alle famiglie in condizioni di disagio economico di avere maggiori possibilità nel far proseguire l’attività sportiva ai propri ragazzi.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre integrato la dotazione regionale di 12 mila euro con risorse proprie, per un importo di 6 mila euro aggiuntivi, così da rendere ancora più incisivo l’intervento di sostegno alla pratica motoria e sportiva giovanile del territorio.

Questo è quanto spiegato dall’Assessore allo Sport Monica Lusetti, con una lettera inviata ad associazioni ed enti sportivi di base che stanno programmando la stagione 2020/21, tra le tante complicazioni dovute all’emergenza sanitaria. Nella lettera si sottolinea come la volontà sia di evitare l’abbandono dell’attività sportiva da parte dei più giovani, supportando le famiglie in difficoltà. Allo stesso tempo, i “Voucher per lo Sport” rappresentano un sostegno alle stesse associazioni e società sportive dilettantistiche che in questa fase rischiano di vedere diminuiti cospicuamente il numero di iscritti.

Le famiglie Fioranesi con ISEE pari o inferiore ai 17 mila euro potranno contare su un voucher del valore di 150 euro per un figlio che pratica sport, 200 euro in caso di due figli, 250 euro per tre. Un ulteriore voucher da 150 euro è previsto dal quarto figlio in poi, dove il valore ISEE da non superare viene alzato a 28 mila euro.

Il bando sarà pubblicato nell’ultima settimana di agosto e ci sarà tempo fino al 24 settembre per presentare al Comune di Fiorano la domanda di assegnazione dei voucher.