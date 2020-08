Un caso di Covid 19 su detenuto nel carcere di Bologna

E’ in buone condizioni il detenuto di origini campane positivo al Covid19 nel carcere

di Bologna. A riferirlo è il segretario generale del Sindacato S.PP. Aldo Di Giacomo:

“siamo molto preoccupati per un eventuale propagarsi del virus in considerazione

dell’imminente riapertura dei processi e delle relative traduzioni ma soprattutto dai

colloqui con i familiari. Siamo dell’opinione che non bisogna abbassare la guardia

perché l’eventuale contagio creerebbe problemi non solo di natura sanitaria ma

soprattutto di ordine e sicurezza. Auspichiamo che vengano forniti a tutti i poliziotti

penitenziari i presidi indispensabili come mascherine e guanti che attualmente

risultano inesistenti in gran parte degli istituti della nazione. Dal canto nostro abbiamo

già sentito il Ministro della Giustizia ed il capo del D.A.P. per renderli parteci delle

nostre preoccupazioni”.



