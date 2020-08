Rinviato al 15 ottobre 2021 il concerto di David Garrett all’Unipol Arena di Casalecchio

A causa della pandemia Covid-19 e dei successivi regolamenti e restrizioni ai concerti, David Garrett ha posticipato al prossimo anno il tour mondiale Unlimited Live. La data bolognese all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), in programma il 18 ottobre 2020, è stata rinviata al 15 ottobre 2021 (ore 21.00).

I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data. Circuiti di prevendita online e nei punti vendita: Ticketone e Vivaticket.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium resterà chiusa per la pausa estiva fino al 6 settembre 2020. Per maggiori informazioni: www.teatroeuropa.it

Sebbene rattristato dal fatto che il tour non possa svolgersi quest’anno, David Garrett è felice che le nuove date siano state riconfermate rapidamente e spera di ripagare il rinvio del tour con fantastici concerti nel 2021.

“Non vedevo l’ora di iniziare questo nostro tour mondiale in autunno 2020, per cui mi dispiace profondamente che questi concerti abbiano dovuto essere riprogrammati a causa della pandemia Covid-19. Sono molto felice che abbiamo già trovato nuove date per il nostro tour in autunno 2021 perché non vedo l’ora di tornare nella meravigliosa Italia e suonare per tutti voi. Abbiate cura di voi stessi – spero di rivedervi felici e in salute presto, molto presto!”.

Il concerto di David Garrett & Band è organizzato da IMARTS in collaborazione con Teatro EuropAuditorium e si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).